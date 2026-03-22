Тест ПДР на знання знаків: куди можна продовжити рух
Задача на знання дорожніх знаків. На перехресті встановлений заборонний знак та дві таблички до нього, які розкривають особливі умови виконання його вимог. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Праворуч або ліворуч.
- Лише у зворотному напрямку.
- Лише праворуч.
- Всі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті встановлений знак 3.1 "Рух заборонено" з табличкою 7.3.3 "Напрямок дії". Це означає, що повороти ліворуч та праворуч заборонені. Ще нижче встановлена табличка 7.18 "Крім осіб з інвалідністю". Вона означає, що дія основних знаків не поширюється на авто власників з інвалідністю, а також на водіїв, які обслуговують осіб з інвалідністю.
Червоний автомобіль має розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю", тому він може ігнорувати заборони.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
