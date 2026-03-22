Тест ПДР на знання знаків: куди можна продовжити рух

Червоний автомобіль перед перехрестям з заборонним знаком. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. На перехресті встановлений заборонний знак та дві таблички до нього, які розкривають особливі умови виконання його вимог. Куди дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч або ліворуч. Лише у зворотному напрямку. Лише праворуч. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті встановлений знак 3.1 "Рух заборонено" з табличкою 7.3.3 "Напрямок дії". Це означає, що повороти ліворуч та праворуч заборонені. Ще нижче встановлена табличка 7.18 "Крім осіб з інвалідністю". Вона означає, що дія основних знаків не поширюється на авто власників з інвалідністю, а також на водіїв, які обслуговують осіб з інвалідністю.

Червоний автомобіль має розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю", тому він може ігнорувати заборони.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: