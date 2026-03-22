Тест ПДД на знание знаков: куда можно продолжить движение

Красный автомобиль перед перекрестком с запрещающим знаком. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. На перекрестке установлен запрещающий знак и две таблички к нему, которые раскрывают особые условия выполнения его требований. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только прямо. Прямо и в обратном направлении. Направо или налево. Только в обратном направлении. Только в направо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке установлен знак 3.1 "Движение запрещено" с табличкой 7.3.3 "Направление действия". Это означает, что повороты налево и направо запрещены. Еще ниже установлена табличка 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью". Она означает, что действие основных знаков не распространяется на авто владельцев с инвалидностью, а также на водителей, которые обслуживают лиц с инвалидностью.

Красный автомобиль имеет опознавательный знак "Водитель с инвалидностью", поэтому он может игнорировать запреты.

Правильный ответ №6

