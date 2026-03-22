Тест ПДД на знание знаков: куда можно продолжить движение
Задача на знание дорожных знаков. На перекрестке установлен запрещающий знак и две таблички к нему, которые раскрывают особые условия выполнения его требований. Куда разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо или налево.
- Только в обратном направлении.
- Только в направо.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак 3.1 "Движение запрещено" с табличкой 7.3.3 "Направление действия". Это означает, что повороты налево и направо запрещены. Еще ниже установлена табличка 7.18 "Кроме лиц с инвалидностью". Она означает, что действие основных знаков не распространяется на авто владельцев с инвалидностью, а также на водителей, которые обслуживают лиц с инвалидностью.
Красный автомобиль имеет опознавательный знак "Водитель с инвалидностью", поэтому он может игнорировать запреты.
Правильный ответ №6
