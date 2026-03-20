Тест ПДР з регулювальником: хто може продовжити рух

Регулювальник визначає черговість проїзду автомобілів на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті, на якому порядок руху визначається сигналами регулювальника, водії жовтого, білого, синього та зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч. Регулювальник витягнув праву руку вперед. Водій якого автомобіля може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водії білого та зеленого автомобілів. Водій зеленого автомобіля. Водії синього та жовтого автомобілів. Водій жовтого автомобіля. Усім водіям рух заборонений.

Розбір задачі

Якщо регулювальник стоїть з витягнутою правою рукою вперед, то відповідно до пункту 8.8 ПДР:

з боку лівого боку дозволено рух у всіх напрямках (для водія жовтого таксі);

з боку грудей дозволено рух лише праворуч (водію білого авто потрібно ліворуч);

з правого боку та спини рух заборонено (для водіїв синього та зеленого автомобілів).

Отже, лише водій жовтого автомобіля може продовжити рух.

Правильна відповідь №5

