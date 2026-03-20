Тест ПДД с регулировщиком: кто может продолжить движение
Дата публикации 20 марта 2026 20:40
Регулировщик определяет очередность проезда автомобилей на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке, на котором порядок движения определяется сигналами регулировщика, водители желтого, белого, синего и зеленого автомобилей намерены повернуть налево. Регулировщик вытянул правую руку вперед. Водитель какого автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водители белого и зеленого автомобилей.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водители синего и желтого автомобилей.
- Водитель желтого автомобиля.
- Всем водителям движение запрещено.
Разбор задачи
Если регулировщик стоит с вытянутой правой рукой вперед, то в соответствии с пунктом 8.8 ПДД:
- со стороны левой стороны разрешено движение во всех направлениях (для водителя желтого такси);
- со стороны груди разрешено движение только направо (водителю белого авто нужно налево);
- с правой стороны и спины движение запрещено (для водителей синего и зеленого автомобилей).
Итак, только водитель желтого автомобиля может продолжить движение.
Правильный ответ №5
