Тест ПДД с регулировщиком: кто может продолжить движение

Регулировщик определяет очередность проезда автомобилей на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке, на котором порядок движения определяется сигналами регулировщика, водители желтого, белого, синего и зеленого автомобилей намерены повернуть налево. Регулировщик вытянул правую руку вперед. Водитель какого автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители белого и зеленого автомобилей. Водитель зеленого автомобиля. Водители синего и желтого автомобилей. Водитель желтого автомобиля. Всем водителям движение запрещено.

Разбор задачи

Если регулировщик стоит с вытянутой правой рукой вперед, то в соответствии с пунктом 8.8 ПДД:

со стороны левой стороны разрешено движение во всех направлениях (для водителя желтого такси);

со стороны груди разрешено движение только направо (водителю белого авто нужно налево);

с правой стороны и спины движение запрещено (для водителей синего и зеленого автомобилей).

Итак, только водитель желтого автомобиля может продолжить движение.

Правильный ответ №5

