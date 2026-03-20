Главная Авто Тест ПДД с регулировщиком: кто может продолжить движение

Дата публикации 20 марта 2026 20:40
Регулировщик определяет очередность проезда автомобилей на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке, на котором порядок движения определяется сигналами регулировщика, водители желтого, белого, синего и зеленого автомобилей намерены повернуть налево. Регулировщик вытянул правую руку вперед. Водитель какого автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водители белого и зеленого автомобилей.
  3. Водитель зеленого автомобиля.
  4. Водители синего и желтого автомобилей.
  5. Водитель желтого автомобиля.
  6. Всем водителям движение запрещено.

Разбор задачи

Если регулировщик стоит с вытянутой правой рукой вперед, то в соответствии с пунктом 8.8 ПДД:

  • со стороны левой стороны разрешено движение во всех направлениях (для водителя желтого такси);
  • со стороны груди разрешено движение только направо (водителю белого авто нужно налево);
  • с правой стороны и спины движение запрещено (для водителей синего и зеленого автомобилей).

Итак, только водитель желтого автомобиля может продолжить движение.

Правильный ответ №5

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
