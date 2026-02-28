Тест ПДД с ловушкой: куда может повернуть водитель

Траектории движения зеленого автомобиля на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Куда разрешается повернуть водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Только направо. Только налево. Оба поворота разрешены. Оба поворота запрещены.

Разбор задачи

Водитель зеленого автомобиля подъехал к участку с двумя перекрестками подряд. Перед первым перекрестком установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Согласно правилам, действие этого знака распространяется только на тот перекресток, перед которым он установлен.

Таким образом на первом перекрестке поворот (направо) запрещен, однако на следующем перекрестке требования знака уже не действуют, поэтому водитель может свободно осуществить поворот (налево).

Правильный ответ №2

