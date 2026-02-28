Видео
Україна
Видео

Полезный тест ПДД — куда может повернуть автомобиль

Ua ru
28 февраля 2026
Тест ПДД с ловушкой: куда может повернуть водитель
Траектории движения зеленого автомобиля на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. Куда разрешается повернуть водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Только направо.
  2. Только налево.
  3. Оба поворота разрешены.
  4. Оба поворота запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можно повернути

Водитель зеленого автомобиля подъехал к участку с двумя перекрестками подряд. Перед первым перекрестком установлен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Согласно правилам, действие этого знака распространяется только на тот перекресток, перед которым он установлен.

Таким образом на первом перекрестке поворот (направо) запрещен, однако на следующем перекрестке требования знака уже не действуют, поэтому водитель может свободно осуществить поворот (налево).

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
