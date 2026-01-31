Тест ПДД на приоритеты: кто проедет перекресток третьим

Тест ПДД на перекрестке — какое ТС проедет третьим
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Трамвай.
- Синий автомобиль.
- Зеленый автомобиль.
- Красный автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, водитель трамвая поворачивает направо, а водители зеленого и красного авто — налево.
Первым будет водитель синей машины, ведь он едет на зеленый прямо. Его обязан пропустить водитель зеленого авто, который поворачивает налево.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Водитель трамвая проедет третьим, так как он будет двигаться по зеленой стрелке в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Последним повернет налево водитель красной машины, ведь ему светит основной красный сигнал светофора, а дополнительная зеленая стрелочка показывает направо.
Правильный ответ
№1
