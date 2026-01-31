Тест ПДД на приоритеты: кто проедет перекресток третьим

Определение очередности проезда на регулируемом перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Трамвай. Синий автомобиль. Зеленый автомобиль. Красный автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, водитель трамвая поворачивает направо, а водители зеленого и красного авто — налево.

Первым будет водитель синей машины, ведь он едет на зеленый прямо. Его обязан пропустить водитель зеленого авто, который поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Водитель трамвая проедет третьим, так как он будет двигаться по зеленой стрелке в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Последним повернет налево водитель красной машины, ведь ему светит основной красный сигнал светофора, а дополнительная зеленая стрелочка показывает направо.

Правильный ответ

№1

