Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — кто должен уступить на перекрестке

Тест ПДД — кто должен уступить на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 06:45
Тест ПДД на приоритет: кто имеет преимущество в движении на перекрестке
Определение очередности проезда равнозначного перекрестка с участием спецтранспорта. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о движении транспортных средств со специальными сигналами. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного грузовика.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має поступитися у зображеній ситуації?

На перекрестке отсутствуют светофоры и дорожные знаки приоритета. Покрытие на обеих дорогах одинаковое. Отсутствие разметки на одной из дорог не делает ее второстепенной. Таким образом, это перекресток равнозначных дорог.

На равнозначных дорогах действует правило "правой руки". Согласно ему, преимущество имеет тот водитель, у которого нет помехи с правой стороны. В изображенной ситуации преимущество предоставляется водителю желтого автомобиля.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа...".

Красный грузовик движется с включенным оранжевым проблесковым маячком. Однако такой маячок в отличие от синего или красного, не дает преимущества в движении.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на ... крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах ... не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации