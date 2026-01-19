Тест ПДД на приоритет: кто имеет преимущество в движении на перекрестке

Определение очередности проезда равнозначного перекрестка с участием спецтранспорта. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о движении транспортных средств со специальными сигналами. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного грузовика.

Разбор задачи

На перекрестке отсутствуют светофоры и дорожные знаки приоритета. Покрытие на обеих дорогах одинаковое. Отсутствие разметки на одной из дорог не делает ее второстепенной. Таким образом, это перекресток равнозначных дорог.

На равнозначных дорогах действует правило "правой руки". Согласно ему, преимущество имеет тот водитель, у которого нет помехи с правой стороны. В изображенной ситуации преимущество предоставляется водителю желтого автомобиля.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа...".

Красный грузовик движется с включенным оранжевым проблесковым маячком. Однако такой маячок в отличие от синего или красного, не дает преимущества в движении.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на ... крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средствах ... не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: