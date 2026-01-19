Тест ПДР на пріоритет: хто має перевагу в русі на перехресті

Тест ПДР — хто має поступитися на перехресті
Задача з тем про проїзд перехресть та про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоної вантажівки.
Розбір задачі
На перехресті відсутні світлофори та дорожні знаки пріоритету. Покриття на обох дорогах однакове. Відсутність розмітки на одній з доріг не робить її другорядною. Таким чином, це перехрестя рівнозначних доріг.
На рівнозначних дорогах діє правило "правої руки". Згідно з ним, перевагу має той водій, у якого немає перешкоди з правого боку. У зображеній ситуації перевага надається водієві жовтого автомобіля.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч...".
Червона вантажівка рухається з увімкненим оранжевим проблисковим маячком. Проте такий маячок на відміну від синього чи червоного, не дає переваги в русі.
Читаємо пункт 3.6 ПДР:
"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на … великогабаритних та великовагових транспортних засобах … не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".
Правильна відповідь
№2
