Відео

Тест ПДР — хто має поступитися на перехресті

Тест ПДР — хто має поступитися на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 06:45
Тест ПДР на пріоритет: хто має перевагу в русі на перехресті
Визначення черговості проїзду рівнозначного перехрестя за участю спецтранспорту. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій червоної вантажівки.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має поступитися у зображеній ситуації?

На перехресті відсутні світлофори та дорожні знаки пріоритету. Покриття на обох дорогах однакове. Відсутність розмітки на одній з доріг не робить її другорядною. Таким чином, це перехрестя рівнозначних доріг.

На рівнозначних дорогах діє правило "правої руки". Згідно з ним, перевагу має той водій, у якого немає перешкоди з правого боку. У зображеній ситуації перевага надається водієві жовтого автомобіля.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч...".

Червона вантажівка рухається з увімкненим оранжевим проблисковим маячком. Проте такий маячок на відміну від синього чи червоного, не дає переваги в русі.

Читаємо пункт 3.6 ПДР:

"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на … великогабаритних та великовагових транспортних засобах … не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
