Тест ПДР на пріоритети: хто проїде перехрестя третім

Тест ПДР на перехресті — який транспортний засіб проїде третім
Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Трамвай.
- Синій автомобіль.
- Зелений автомобіль.
- Червоний автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля проїжджає прямо, водій трамвая повертає праворуч, а водії зеленого та червоного авто — ліворуч.
Першим буде водій синьої машини, адже він їде на зелений прямо. Його зобовʼязаний пропустити водій зеленого авто, який повертає ліворуч.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Водій трамвая проїде третім, позаяк він рухатиметься за зеленою стрілкою у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Останнім поверне ліворуч водій червоної машини, адже йому світить основний червоний сигнал світлофора, а додаткова зелена стрілочка показує праворуч.
Правильна відповідь
№1
