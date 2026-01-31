Тест ПДР на пріоритети: хто проїде перехрестя третім

Визначення черговості проїзду на регульованому перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Трамвай. Синій автомобіль. Зелений автомобіль. Червоний автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля проїжджає прямо, водій трамвая повертає праворуч, а водії зеленого та червоного авто — ліворуч.

Першим буде водій синьої машини, адже він їде на зелений прямо. Його зобовʼязаний пропустити водій зеленого авто, який повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Водій трамвая проїде третім, позаяк він рухатиметься за зеленою стрілкою у додатковій секції світлофора при основному червоному сигналі.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Останнім поверне ліворуч водій червоної машини, адже йому світить основний червоний сигнал світлофора, а додаткова зелена стрілочка показує праворуч.

Правильна відповідь

№1

