Тест на знание ПДД: куда может проехать водитель

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Прямо и в обратном направлении. В обратном направлении. Налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен предупредительный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта" (300 метров). Это означает, что дорога с двусторонним движением начнется через 300 метров, а водитель красного автомобиля еще находится на дороге с односторонним движением, которая имеет две полосы.

Водитель находится на правой полосе, поэтому поворот налево ему запрещен, ведь для этого он обязан заранее занять соответствующее крайнее положение.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Разворот водителю запрещен в любом случае, ведь он находится на односторонней дороге и, в случае выполнения такого маневра, окажется на встречной полосе.

Правильный ответ

№1

