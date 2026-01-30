Тест на знание ПДД: куда может проехать водитель

Тест ПДД — в каких направлениях можно продолжить движение
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Прямо и в обратном направлении.
- В обратном направлении.
- Налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен предупредительный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта" (300 метров). Это означает, что дорога с двусторонним движением начнется через 300 метров, а водитель красного автомобиля еще находится на дороге с односторонним движением, которая имеет две полосы.
Водитель находится на правой полосе, поэтому поворот налево ему запрещен, ведь для этого он обязан заранее занять соответствующее крайнее положение.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Разворот водителю запрещен в любом случае, ведь он находится на односторонней дороге и, в случае выполнения такого маневра, окажется на встречной полосе.
Правильный ответ
№1
