Видео

Главная Авто Тест ПДД — в каких направлениях можно продолжить движение

Тест ПДД — в каких направлениях можно продолжить движение

Дата публикации 30 января 2026 06:45
Тест на знание ПДД: куда может проехать водитель
Предложенные траектории движения для красного авто. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо и в обратном направлении.
  4. В обратном направлении.
  5. Налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: з яких напрямках дозволений рух?

Перед перекрестком установлен предупредительный знак 1.26 "Двустороннее движение" с табличкой 7.1.1 "Расстояние до объекта" (300 метров). Это означает, что дорога с двусторонним движением начнется через 300 метров, а водитель красного автомобиля еще находится на дороге с односторонним движением, которая имеет две полосы.

Водитель находится на правой полосе, поэтому поворот налево ему запрещен, ведь для этого он обязан заранее занять соответствующее крайнее положение.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Разворот водителю запрещен в любом случае, ведь он находится на односторонней дороге и, в случае выполнения такого маневра, окажется на встречной полосе.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
