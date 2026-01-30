Тест на знання ПДР: куди може проїхати водій

Запропоновані траєкторії руху для червоного авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Прямо та у зворотному напрямку. У зворотному напрямку. Ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено попереджувальний знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта" (300 метрів). Це означає, що дорога з двостороннім рухом почнеться за 300 метрів, а водій червоного автомобіля ще перебуває на дорозі з одностороннім рухом, яка має дві смуги.

Водій перебуває на правій смузі, тому поворот ліворуч йому заборонено, адже для цього він зобов'язаний заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Розворот водієві заборонений у будь-якому випадку, адже він перебуває на одгносторонній дорозі й, у разі виконання такого маневра, опиниться на зустрічній смузі.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: