Відео

Тест ПДР для уважних — у яких напрямках можна продовжити рух

Тест ПДР для уважних — у яких напрямках можна продовжити рух

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 06:45
Тест на знання ПДР: куди може проїхати водій
Запропоновані траєкторії руху для червоного авто. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Прямо та у зворотному напрямку.
  4. У зворотному напрямку.
  5. Ліворуч.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: з яких напрямках дозволений рух?

Перед перехрестям встановлено попереджувальний знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта" (300 метрів). Це означає, що дорога з двостороннім рухом почнеться за 300 метрів, а водій червоного автомобіля ще перебуває на дорозі з одностороннім рухом, яка має дві смуги.

Водій перебуває на правій смузі, тому поворот ліворуч йому заборонено, адже для цього він зобов'язаний заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Розворот водієві заборонений у будь-якому випадку, адже він перебуває на одгносторонній дорозі й, у разі виконання такого маневра, опиниться на зустрічній смузі.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
