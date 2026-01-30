Тест на знання ПДР: куди може проїхати водій

Тест ПДР для уважних — у яких напрямках можна продовжити рух
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- У зворотному напрямку.
- Ліворуч.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено попереджувальний знак 1.26 "Двосторонній рух" з табличкою 7.1.1 "Відстань до об'єкта" (300 метрів). Це означає, що дорога з двостороннім рухом почнеться за 300 метрів, а водій червоного автомобіля ще перебуває на дорозі з одностороннім рухом, яка має дві смуги.
Водій перебуває на правій смузі, тому поворот ліворуч йому заборонено, адже для цього він зобов'язаний заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Розворот водієві заборонений у будь-якому випадку, адже він перебуває на одгносторонній дорозі й, у разі виконання такого маневра, опиниться на зустрічній смузі.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!