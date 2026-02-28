Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Корисний тест ПДР — куди може повернути автомобіль

Корисний тест ПДР — куди може повернути автомобіль

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 19:20
Тест ПДР з пасткою: куди може повернути водій
Траєкторії руху зеленого автомобіля на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Куди дозволяється повернути водієві зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Лише праворуч.
  2. Лише ліворуч.
  3. Обидва повороти дозволені.
  4. Обидва повороти заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можно повернути

Водій зеленого автомобіля під’їхав до ділянки з двома перехрестями поспіль. Перед першим перехрестям встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Згідно з правилами, дія цього знака поширюється лише на те перехрестя, перед яким він встановлений.

Таким чином на першому перехресті поворот (праворуч) заборонено, проте на наступному перехресті вимоги знака вже не діють, тому водій може вільно здійснити поворот (ліворуч).

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
