Тест ПДР з пасткою: куди може повернути водій

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. Куди дозволяється повернути водієві зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Лише праворуч. Лише ліворуч. Обидва повороти дозволені. Обидва повороти заборонені.

Розбір задачі

Водій зеленого автомобіля під’їхав до ділянки з двома перехрестями поспіль. Перед першим перехрестям встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Згідно з правилами, дія цього знака поширюється лише на те перехрестя, перед яким він встановлений.

Таким чином на першому перехресті поворот (праворуч) заборонено, проте на наступному перехресті вимоги знака вже не діють, тому водій може вільно здійснити поворот (ліворуч).

Правильна відповідь №2

