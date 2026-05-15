Главная Авто Полезный тест ПДД: какому трамваю должно уступить авто

Дата публикации 15 мая 2026 20:40
Схема движения ТС на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. На участке дороги установлен предупредительный знак 1.20 "Пересечение с трамвайными путями". Траектория красного авто пересекается с обоими трамваями, которые поворачивают направо. Какому трамваю должен уступить дорогу водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только синему трамваю.
  2. Только желтому трамваю.
  3. Должен уступить обоим трамваям.
  4. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Знак 1.20 "Пересечение с трамвайными путями", который указывает на то, что впереди место пересечения дороги с путями вне перекрестка или на перекрестке с ограниченной обзорностью.

Согласно пункту 17.3 ПДД, вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю. Исключением является только выезд трамвая из депо, чего на рисунке не видно.

Правильный ответ №3

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
