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Главная Авто Жизненный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Жизненный тест ПДД: кто из водителей нарушает правила

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 19:45
Тест ПДД на автомагистрали: где водителям можно остановиться
Два автомобиля на автомагистрали. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель синей машины намерен остановиться справа на обочине, а водитель красной — слева в технологическом промежутке разделительной полосы. Кто из них нарушит правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушник

На участке дороги установлен знак 5.1 "Автомагистраль", указывающий на особый статус этой трассы, где допустимая скорость может достигать 130 км/ч. В соответствии с разделом 27 ПДД, на автомагистралях действуют строгие ограничения для обеспечения безопасности при высоких скоростях.

Согласно правилам, остановка или стоянка на автомагистралях разрешается исключительно в специально отведенных местах, обозначенных дорожными знаками 5.43 "Место для стоянки" или 6.15 "Место для отдыха".

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Водитель синего автомобиля пытается остановиться справа на обочине, что на такой дороге запрещено. Водитель красного автомобиля планирует остановиться слева, заехав в технологический разрыв разделительной полосы, что также является грубым нарушением правил.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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