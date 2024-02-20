Тест з ПДР: помиляються навіть досвідчені водії

Засипалися навіть досвідчені водії — підступна задача з ПДР
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля випередження у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється за відсутності трамвая.
- Забороняється.
Розбір задачі
Червоний та синій автомобілі їдуть прямо, а водій жовтого має намір їх випередити. Зробити свій маневр він збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.
Читаємо п. 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".
На малюнку немає жодних знаків, тому маневр водію жовтого автомобіля начеб-то дозволений. Але дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. Тобто ширини проїзної частини достатньо для випередження. Просто водієві жовтого авто варто дочекатися, коли синій автомобіль звільнить смугу по якій і можна буде виконати випередження.
Правильна відповідь №3
Раніше ми публікували цікаві задачі з правил обгону — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!