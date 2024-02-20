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Засипалися навіть досвідчені водії — підступна задача з ПДР

20 лютого 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: помиляються навіть досвідчені водії
Чи дозволений маневр? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля випередження у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється за відсутності трамвая.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Червоний та синій автомобілі їдуть прямо, а водій жовтого має намір їх випередити. Зробити свій маневр він збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Читаємо п. 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".

На малюнку немає жодних знаків, тому маневр водію жовтого автомобіля начеб-то дозволений. Але дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. Тобто ширини проїзної частини достатньо для випередження. Просто водієві жовтого авто варто дочекатися, коли синій автомобіль звільнить смугу по якій і можна буде виконати випередження.

Правильна відповідь №3

Раніше ми публікували цікаві задачі з правил обгону — тут і тут.

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ПДР
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