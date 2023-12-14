Тест з ПДР — чи завжди трамвай заважає діяти на випередження
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві білого автомобіля випередити червоний по трамвайній колії попутного напрямку?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється лише за умови, що червоне авто рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
- Забороняється.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля має намір випередити червоний. Зробити він це збирається по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною.
Виглядає цей маневр досить небезпечно, чи дозволений він?
Читаємо п. 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".
Тобто даний маневр правилами не заборонений, але виконувати його потрібно з особливою обережністю.
Правильна відповідь №1
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