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Тест з ПДР — лише досвідчений водій знає, кого має пропустити червоне авто

11 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: лише досвідчений водій знає, кого має пропустити червоне авто
Хто має перевагу в русі? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил перетину перехрестя. Якому транспортному засобу має дати дорогу водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише трамваю.
  2. Лише білому автомобілю.
  3. Має дати дорогу обом.
  4. Не має давати дорогу нікому

Розбір задачі

Червоний автомобіль повертає праворуч, білий — ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Знак 2.1 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги" вказують на те, що на головній дорозі знаходиться водій червоної машини.

Виходить, він має перевагу перед водієм білого авто, який рухається другорядною дорогою. Але хибно вважати, що трамвай також знаходиться на другорядній дорозі, а отже, і перед ним у водія червоної машини є перевага.

Насправді трамвай знаходиться не на другорядній дорозі, але й не на головній — трамвайні колії перебувають поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією" та табличка 7.3.1 "Напрямок дії".

Читаємо п. 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо). Вимога цього пункту Правил установлює перевагу трамваїв у русі поза перехрестями при перетині трамвайною колією дороги".

Виходить, що на перехресті водій червоного автомобіля має перевагу перед водієм білого, але поза перехрестям він зобов'язаний поступитися дорогою трамваю.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил роз'їзду на перехресті — тут і тут.

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