Тест по ПДД: только опытный водитель знает, кого должен пропустить красный автомобиль

Кто имеет преимущество в движении? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам пересечения перекрестка. Какому транспортному средству должен дать дорогу водитель красного автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только трамваю. Только белому автомобилю. Должен дать дорогу обоим. Не должен давать дорогу никому

Разбор задачи

Красный автомобиль поворачивает направо, белый — налево, а трамвай проезжает прямо. Знак 2.1 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги" указывают на то, что на главной дороге находится водитель красной машины.

Выходит, он имеет преимущество перед водителем белого авто, который двигается по второстепенной дороге. Но ошибочно полагать, что трамвай также находится на второстепенной дороге, а значит и перед ним у водителя красной машины есть преимущество.

На самом деле трамвай находится не на второстепенной дороге, но и не на главной — трамвайные пути расположены вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Перекресток с трамвайным путем" и табличка 7.3.1 "Направление действия".

Читаем п. 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо). Требование этого пункта Правил устанавливает преимущество трамваев в движении вне перекрестков при пересечении трамвайным путём дороги".

Выходит, что на перекрестке водитель красного автомобиля имеет преимущество перед водителем белого, но вне перекрестка он обязан уступить дорогу трамваю.

Правильный ответ №1

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