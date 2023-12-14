Тест по ПДД: всегда ли трамвай мешает действовать на опережение

Объезд разрешен? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю белого автомобиля опередить красный по трамвайному пути попутного направления?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается только при условии, что красный автомобиль двигается со скоростью менее 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен опередить красный. Сделать он это собирается по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью.

Выглядит этот маневр довольно опасно, разрешен ли он?

Читаем п. 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".

То есть данный маневр правилами не запрещен, но выполнять его нужно с особой осторожностью.

Правильный ответ №1

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