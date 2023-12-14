Тест по ПДД — всегда ли трамвай мешает действовать на опережение
Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю белого автомобиля опередить красный по трамвайному пути попутного направления?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только при условии, что красный автомобиль двигается со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля намерен опередить красный. Сделать он это собирается по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью.
Выглядит этот маневр довольно опасно, разрешен ли он?
Читаем п. 11.8 ПДД:
"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна выполнение объезда, без выезда на трамвайный путь".
То есть данный маневр правилами не запрещен, но выполнять его нужно с особой осторожностью.
Правильный ответ №1
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