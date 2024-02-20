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Засыпались даже опытные водители — коварная задача по ПДД

20 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: ошибаются даже опытные водители
Разрешен ли маневр? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешается ли водителю желтого автомобиля опережение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается при отсутствии трамвая.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Красные и синие автомобили едут прямо, а водитель желтого намерен их опередить. Сделать свой маневр он собирается по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Читаем п. 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайный путь".

На рисунке нет никаких знаков, поэтому маневр водителя желтого автомобиля вроде бы разрешен. Но дорога имеет две полосы для движения в одном направлении. То есть ширины проезжей части достаточно для опережения. Просто водителю желтого авто стоит дождаться, когда синий автомобиль освободит полосу по которой и можно будет выполнить опережение.

Правильный ответ №3

Ранее мы публиковали интересные задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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