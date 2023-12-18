Тест по ПДД: внимательные водители знают, когда разрешен обгон

Тест по ПДД — внимательные водители поймут, разрешен ли обгон
Задача связана с одним из самых опасных маневров на дороге. Разрешается ли водителю красного автомобиля обогнать трактор?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, если скорость трактора меньше 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
Прежде всего, обратим внимание на знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду".
Эти знаки устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка.
Теперь читаем пункт 14.6 ПДД, где перечислены случаи, когда обгон запрещен, в частности "на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними".
Согласно сообщениям дорожных знаков, легковой автомобиль намерен обогнать трактор на расстоянии более 100 м до железнодорожного переезда. Следовательно, водитель красной машины может совершить этот маневр.
Но на участке дороги мы видим сплошную линию дорожной разметки, которую пересекать запрещается. Но в таком случае существуют определенные исключения, одним из которых является как раз обгон одинокого транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч.
Правильный ответ №2
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