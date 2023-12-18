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Тест по ПДД — внимательные водители поймут, разрешен ли обгон

18 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: внимательные водители знают, когда разрешен обгон
Можно ли обогнать трактор? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача связана с одним из самых опасных маневров на дороге. Разрешается ли водителю красного автомобиля обогнать трактор?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если скорость трактора меньше 30 км/ч.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Прежде всего, обратим внимание на знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду".

Эти знаки устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка.

Теперь читаем пункт 14.6 ПДД, где перечислены случаи, когда обгон запрещен, в частности "на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними".

Согласно сообщениям дорожных знаков, легковой автомобиль намерен обогнать трактор на расстоянии более 100 м до железнодорожного переезда. Следовательно, водитель красной машины может совершить этот маневр.

Но на участке дороги мы видим сплошную линию дорожной разметки, которую пересекать запрещается. Но в таком случае существуют определенные исключения, одним из которых является как раз обгон одинокого транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

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