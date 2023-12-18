Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — уважні водії зрозуміють, чи дозволено обгін arrow

Тест з ПДР — уважні водії зрозуміють, чи дозволено обгін

18 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: уважні водії знають, коли дозволений обгін
Можна обігнати трактор? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача пов'язана з одним із найнебезпечніших маневрів на дорозі. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати трактор?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо швидкість трактора менша за 30 км/год.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Насамперед звернімо увагу на знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду".

Ці знаки встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 м до початку небезпечної ділянки.

Тепер читаємо пункт 14.6 ПДР, де перераховані випадки, коли обгін заборонено, зокрема "на залізничних переїздах й ближче ніж за 100 м перед ними".

Згідно з повідомленнями дорожніх знаків, легковий автомобіль має намір обігнати трактор на відстані більшій ніж 100 м до залізничного переїзду. Отже, водій червоної машини може виконати цей маневр.

Але на ділянці дороги ми бачимо суцільну лінію дорожньої розмітки, котру перетинати забороняється. Але у такому випадку існують певні виключення, одним з яких є якраз обгін поодинокого транспортного засобу що рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил обгону — тут і тут.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі