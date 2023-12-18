Тест з ПДР: уважні водії знають, коли дозволений обгін

Можна обігнати трактор? Малюнок: "За! Правилами".

Задача пов'язана з одним із найнебезпечніших маневрів на дорозі. Чи дозволяється водієві червоного автомобіля обігнати трактор?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо швидкість трактора менша за 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

Насамперед звернімо увагу на знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду".

Ці знаки встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150-300 м до початку небезпечної ділянки.

Тепер читаємо пункт 14.6 ПДР, де перераховані випадки, коли обгін заборонено, зокрема "на залізничних переїздах й ближче ніж за 100 м перед ними".

Згідно з повідомленнями дорожніх знаків, легковий автомобіль має намір обігнати трактор на відстані більшій ніж 100 м до залізничного переїзду. Отже, водій червоної машини може виконати цей маневр.

Але на ділянці дороги ми бачимо суцільну лінію дорожньої розмітки, котру перетинати забороняється. Але у такому випадку існують певні виключення, одним з яких є якраз обгін поодинокого транспортного засобу що рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь №2

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