Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Зарядка електрокарів вже дорожча за газ, бензин та дизель

Зарядка електрокарів вже дорожча за газ, бензин та дизель

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 07:35
Чому зарядка електромобіля стала дорожчою за бензин в Україні
Заряджання електромобіля. Фото: freepik.com

Деякі швидкісні зарядні станції у найбільших містах України встановили нові цінові рекорди, що кардинально змінює вартість експлуатації екологічного транспорту. За новими тарифами поїздка на електричному авто тепер обходиться дорожче за використання дизельних чи бензинових двигунів.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Реклама
Читайте також:

Рекордні тарифи

У Києві, Дніпрі, Полтаві та на Закарпатті ціни на швидкісну зарядку злетіли до 30 гривень за 1 кВт. Подекуди з’являються пропозиції навіть за 33 гривні за одиницю енергії. Такі показники роблять утримання електромобіля невигідним порівняно з авто на газу (ГБО) або традиційному рідкому пальному.

Скрин з цінами на ЕЗС-1

Скрин з цінами на ЕЗС-2
Джерело: autoconsulting.ua

Математика витрат

При середньому споживанні 25 кВт на 100 кілометрів шляху власник електрокара змушений платити 750 грн. Цієї суми вистачило б на купівлю 12,6 л дизельного пального для подолання аналогічної дистанції. Проте більшість сучасних машин з двигунами внутрішнього згоряння витрачають значно менше палива на такому відрізку.

Також у столиці зафіксовані випадки заряджання за ціною 33 грн за 1 кВт. У такому розрахунку 100 км пробігу прирівнюються до витрати 13,8 л дизелю на кожні 100 км.

Отже, пільговий статус електричного транспорту без податків фактично нівелюється високою вартістю послуг комерційних зарядних хабів.

Також читайте:

Чи вигідно купляти електромобіль після повернення ПДВ

Як автономний опалювач зберігає запас ходу електромобіля взимку

Причини росту

Подібне ціноутворення стало наслідком запровадження нових граничних цін для бізнесу згідно з наказом регулятора НКРЕКП через кризовий стан енергосистеми. Досвід ринку пального на АЗС показує: якщо вартість ресурсів швидко зростає, то майже ніколи не повертається до попередніх позначок.

бензин авто Україна електрокари ціни автомобіль дизпаливо електромобіль зарядна станція заряджання
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації