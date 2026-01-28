Чому зарядка електромобіля стала дорожчою за бензин в Україні

Заряджання електромобіля. Фото: freepik.com

Деякі швидкісні зарядні станції у найбільших містах України встановили нові цінові рекорди, що кардинально змінює вартість експлуатації екологічного транспорту. За новими тарифами поїздка на електричному авто тепер обходиться дорожче за використання дизельних чи бензинових двигунів.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Рекордні тарифи

У Києві, Дніпрі, Полтаві та на Закарпатті ціни на швидкісну зарядку злетіли до 30 гривень за 1 кВт. Подекуди з’являються пропозиції навіть за 33 гривні за одиницю енергії. Такі показники роблять утримання електромобіля невигідним порівняно з авто на газу (ГБО) або традиційному рідкому пальному.

Джерело: autoconsulting.ua

Математика витрат

При середньому споживанні 25 кВт на 100 кілометрів шляху власник електрокара змушений платити 750 грн. Цієї суми вистачило б на купівлю 12,6 л дизельного пального для подолання аналогічної дистанції. Проте більшість сучасних машин з двигунами внутрішнього згоряння витрачають значно менше палива на такому відрізку.

Також у столиці зафіксовані випадки заряджання за ціною 33 грн за 1 кВт. У такому розрахунку 100 км пробігу прирівнюються до витрати 13,8 л дизелю на кожні 100 км.

Отже, пільговий статус електричного транспорту без податків фактично нівелюється високою вартістю послуг комерційних зарядних хабів.

Причини росту

Подібне ціноутворення стало наслідком запровадження нових граничних цін для бізнесу згідно з наказом регулятора НКРЕКП через кризовий стан енергосистеми. Досвід ринку пального на АЗС показує: якщо вартість ресурсів швидко зростає, то майже ніколи не повертається до попередніх позначок.