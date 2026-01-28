Видео
Україна
Видео

Зарядка электрокаров уже дороже газа, бензина и дизеля

Зарядка электрокаров уже дороже газа, бензина и дизеля

Ua ru
28 января 2026
Почему зарядка электромобиля стала дороже дизеля в Украине
Зарядка электромобиля. Фото: freepik.com

Некоторые скоростные зарядные станции в крупнейших городах Украины установили новые ценовые рекорды, что кардинально меняет стоимость эксплуатации экологического транспорта. По новым тарифам поездка на электрическом авто теперь обходится дороже использования дизельных или бензиновых двигателей.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

Рекордные тарифы

В Киеве, Днепре, Полтаве и на Закарпатье цены на скоростную зарядку взлетели до 30 гривен за 1 кВт. Кое-где появляются предложения даже по 33 гривны за единицу энергии. Такие показатели делают содержание электромобиля невыгодным по сравнению с авто на газу (ГБО) или традиционном жидком топливе.

Скрин з цінами на ЕЗС-1

Скрин з цінами на ЕЗС-2
Источник: autoconsulting.ua

Математика расходов

При среднем потреблении 25 кВт на 100 километров пути владелец электрокара вынужден платить 750 грн. Этой суммы хватило бы на покупку 12,6 л дизельного топлива для преодоления аналогичной дистанции. Однако большинство современных машин с двигателями внутреннего сгорания расходуют значительно меньше топлива на таком отрезке.

Также в столице зафиксированы случаи зарядки по цене 33 грн за 1 кВт. В таком расчете 100 км пробега приравниваются к расходу 13,8 л дизеля на каждые 100 км.

Таким образом, льготный статус электрического транспорта без налогов фактически нивелируется высокой стоимостью услуг коммерческих зарядных хабов.

Выгодно ли покупать электромобиль после возвращения НДС

Как автономный отопитель сохраняет запас хода электромобиля зимой

Причины роста

Подобное ценообразование стало следствием введения новых предельных цен для бизнеса согласно приказу регулятора НКРЭКУ из-за кризисного состояния энергосистемы. Опыт рынка топлива на АЗС показывает: если стоимость ресурсов быстро растет, то почти никогда не возвращается к предыдущим отметкам.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
