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Запотівання вікон в авто зникне за мить — дієвий лайфхак

4 січня 2025 09:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Запотіле скло вже не проблема — спосіб миттєвого усунення конденсату в авто
Конденсат заважає водію. Фото: dubizzle.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Запотівання скла в автомобілі — це надзвичайно поширена проблема, з якою стикаються багато водіїв, особливо в холодну пору року. Конденсат на вікнах не лише заважає огляду, але й може стати причиною небезпечних ситуацій на дорозі.

Простий спосіб уникнути запотівання скла в автомобілі запропонували автори каналу Dave Hax.

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Багато водіїв намагаються розв’язати цю проблему за допомогою спеціальних засобів з автомагазинів чи народних методів, таких як натирання скла кремом для гоління або зубною пастою. Проте існує простіший спосіб.

Одним з нових, але вже перевірених рішень є використання силіконового наповнювача для котячого туалету. Можна взяти невелику кількість такого наповнювача та засипати його в мішечки з тканини, наприклад зроблених зі старих шкарпеток. Потім просто розкласти ці мішечки у салоні автомобіля, особливо в тих місцях, де утворюється найбільша кількість конденсату.

Вікна автомобіля запотівають через високу вологість повітря всередині салону та різницю температур між зовнішнім повітрям та температурою скла. Наповнювач для котячого туалету має чудові властивості поглинання вологи, що дозволяє ефективно усунути першопричину запотівання скла.

Отже, якщо хочете позбутися запотівання скла в автомобілі, спробуйте цей альтернативний метод. Інвестиція в прості мішечки з наповнювачем може зробити поїздку комфортнішою та безпечнішою.

Раніше ми писали про ще один маловідомий метод позбутися запотівання вікон в авто. Також експерти пояснили, навіщо надягати гумовий шланг на пружини амортизаторів авто.

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