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Запотевание окон в авто исчезнет за мгновение — простой лайфхак

4 января 2025 09:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Запотевшие стекла уже не проблема — способ мгновенного устранения конденсата в авто
Конденсат мешает водителю. Фото: dubizzle.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Запотевание стекла в автомобиле — это очень распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители, особенно в холодное время года. Конденсат на окнах не только мешает обзору, но может стать причиной опасных ситуаций на дороге.

Простой способ избежать запотевания стекла в автомобиле предложили авторы канала Dave Hax.

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Многие водители пытаются решить эту проблему с помощью специальных средств из автомагазинов или народных методов, таких как натирание стекла кремом для бритья или зубной пастой. Однако существует более простой способ.

Одним из новых, но уже проверенных решений является использование силиконового наполнителя для кошачьего туалета. Можно взять небольшое количество такого наполнителя и засыпать его в мешочки из ткани, например сделанных из старых носков. Затем просто разложить эти мешочки в салоне автомобиля, особенно в тех местах, где образуется наибольшее количество конденсата.

Окна автомобиля запотевают из-за высокой влажности воздуха внутри салона и разности температур между внешним воздухом и температурой стекла. Наполнитель для кошачьего туалета обладает превосходными свойствами поглощения влаги, что позволяет эффективно устранить первопричину запотевания стекла.

Итак, если хотите избавиться от запотевания стекла в автомобиле, попробуйте этот альтернативный метод. Инвестиция в простые мешочки с наполнителем может сделать поездку более комфортной и безопасной.

Ранее мы писали об еще одном малоизвестном методе избавиться от запотевания окон в авто. Также эксперты объяснили, зачем надевать резиновый шланг на пружины амортизаторов авто.

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