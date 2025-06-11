Тест з ПДР на уважність — в якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя

Заплутаний тест з ПДР — в якому порядку ТЗ проїдуть перехрестя
На перехрестях важливо не лише дотримуватися правил, а й швидко орієнтуватися у ситуації, аби уникнути аварійних ситуацій та конфліктів з іншими учасниками руху. Цього разу ми пропонуємо вам розібратися в черговому непростому завданні, яке може зустрітися на дорозі будь-кому. Перед вами трамвай, легковик та велосипед — у якому порядку транспортні засоби мають проїхати це перехрестя?
Цікавий тест з правил дорожнього руху, який може заплутати навіть досвідчених водіїв, опублікував YouTube-канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай і жовте авто, велосипед
- Велосипед, трамвай і жовте авто
- Жовте авто, велосипед, трамвай
- Трамвай, велосипед, жовте авто
Розбір задачі
Перед нами — Т-подібне перехрестя. На нього одночасно під'їхали:
- трамвай, який планує повернути праворуч;
- жовтий легковик, що також повертає праворуч;
- велосипедист, який їде прямо.
Світлофорів на перехресті немає, але є знаки пріоритету. Хоча конкретно в цій ситуації вони особливого значення не мають, адже всі три транспортні засоби перебувають на одній дорозі — тобто, знаходяться в рівних умовах. Тож рух розглядатимемо як на рівнозначному перехресті.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".
Читаємо пункт 16.2 ПДР:
"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".
Таким чином, порядок проїзду тут буде такий: трамвай, велосипедист, жовтий легковик.
Правильна відповідь
№4
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