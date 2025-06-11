Тест з ПДР на уважність — в якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя

В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя? Скриншот з відео на Youtube на каналі "За! Правилами"

На перехрестях важливо не лише дотримуватися правил, а й швидко орієнтуватися у ситуації, аби уникнути аварійних ситуацій та конфліктів з іншими учасниками руху. Цього разу ми пропонуємо вам розібратися в черговому непростому завданні, яке може зустрітися на дорозі будь-кому. Перед вами трамвай, легковик та велосипед — у якому порядку транспортні засоби мають проїхати це перехрестя?

Цікавий тест з правил дорожнього руху, який може заплутати навіть досвідчених водіїв, опублікував YouTube-канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамвай і жовте авто, велосипед Велосипед, трамвай і жовте авто Жовте авто, велосипед, трамвай Трамвай, велосипед, жовте авто

Розбір задачі

Перед нами — Т-подібне перехрестя. На нього одночасно під'їхали:

трамвай, який планує повернути праворуч;

жовтий легковик, що також повертає праворуч;

велосипедист, який їде прямо.

Світлофорів на перехресті немає, але є знаки пріоритету. Хоча конкретно в цій ситуації вони особливого значення не мають, адже всі три транспортні засоби перебувають на одній дорозі — тобто, знаходяться в рівних умовах. Тож рух розглядатимемо як на рівнозначному перехресті.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Читаємо пункт 16.2 ПДР:

"На регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку".

Таким чином, порядок проїзду тут буде такий: трамвай, велосипедист, жовтий легковик.

Правильна відповідь

№4

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