Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Заплутаний тест ПДР — хто проїде перехрестя третім

Заплутаний тест ПДР — хто проїде перехрестя третім

Ua en ru
Дата публікації: 7 червня 2025 11:25
Тест з ПДР на перехресті — хто має проїхати третім
Хто проїде перехрестя третім? Скриншот з відео на Youtube на каналі "За! Правилами"

Завдання на проїзд перехресть одні з найпопулярніших серед тестів з ПДР. І це не дивно, адже правильне поводження водіїв на перетині доріг є однією з головних запорук безпеки дорожнього руху. Задача, яку ми пропонуємо вирішити сьогодні, точно не буде простою й змусить вас замислитися. 

Складний тест з правил дорожнього руху, який може заплутати навіть досвідчених водіїв, опублікував YouTube-канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Велосипедист;
  2. Пожежний автомобіль;
  3. Жовтий автомобіль;
  4. Синій автомобіль.

Розбір задачі

 

Тест з ПДР на перехресті — хто має проїхати третім

Як ми бачимо на картинці, на перехресті зустрілись чотири учасники дорожнього руху:

  • жовтий легковик, що рухається прямо;
  • синій автомобіль, який планує повернути ліворуч;
  • велосипедист, що також їде прямо;
  • пожежна машина, яка виїжджає з ґрунтової дороги з увімкненим проблисковим маячком та сиреною.

Дорога без знаків і світлофорів, отже, це нерегульоване перехрестя. Але нюансів тут вистачає. Хто у цій ситуації має проїхати третім?

Читаємо пункт 3.1 ПДР:

"Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений".

Читаємо пункт 16.12  ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух"

Хоча пожежний автомобіль і виїжджає з ґрунтової дороги, яка зазвичай вважається другорядною, у нього увімкнені проблискові маячки та звуковий сигнал. Це означає, що водії такого транспортного засобу мають перевагу. У цій ситуації всі інші учасники повинні дати йому дорогу.

Після того, як спецтранспорт залишає перехрестя, лишаються троє учасників, які опинились у рівнозначних умовах, тобто повинні роз’їхатися за правилом "перешкоди праворуч". 

Відповідно до цього правила, перевагу в даній ситуації має водій жовтого автомобіля. Отже, другим проїде саме він. Після того, як жовтий водій рушить з місця, без перешкоди праворуч залишиться синя машина. А отже, саме її водій проїде тут третім. А велосипедист, відповідно, поїде останній. 

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували такі цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто ПДР правила дорожнього руху тест перехрестя
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /