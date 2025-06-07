Тест з ПДР на перехресті — хто має проїхати третім

Хто проїде перехрестя третім? Скриншот з відео на Youtube на каналі "За! Правилами"

Завдання на проїзд перехресть одні з найпопулярніших серед тестів з ПДР. І це не дивно, адже правильне поводження водіїв на перетині доріг є однією з головних запорук безпеки дорожнього руху. Задача, яку ми пропонуємо вирішити сьогодні, точно не буде простою й змусить вас замислитися.

Складний тест з правил дорожнього руху, який може заплутати навіть досвідчених водіїв, опублікував YouTube-канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Велосипедист; Пожежний автомобіль; Жовтий автомобіль; Синій автомобіль.

Розбір задачі

Як ми бачимо на картинці, на перехресті зустрілись чотири учасники дорожнього руху:

жовтий легковик, що рухається прямо;

синій автомобіль, який планує повернути ліворуч;

велосипедист, що також їде прямо;

пожежна машина, яка виїжджає з ґрунтової дороги з увімкненим проблисковим маячком та сиреною.

Дорога без знаків і світлофорів, отже, це нерегульоване перехрестя. Але нюансів тут вистачає. Хто у цій ситуації має проїхати третім?

Читаємо пункт 3.1 ПДР:

"Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Хоча пожежний автомобіль і виїжджає з ґрунтової дороги, яка зазвичай вважається другорядною, у нього увімкнені проблискові маячки та звуковий сигнал. Це означає, що водії такого транспортного засобу мають перевагу. У цій ситуації всі інші учасники повинні дати йому дорогу.

Після того, як спецтранспорт залишає перехрестя, лишаються троє учасників, які опинились у рівнозначних умовах, тобто повинні роз’їхатися за правилом "перешкоди праворуч".

Відповідно до цього правила, перевагу в даній ситуації має водій жовтого автомобіля. Отже, другим проїде саме він. Після того, як жовтий водій рушить з місця, без перешкоди праворуч залишиться синя машина. А отже, саме її водій проїде тут третім. А велосипедист, відповідно, поїде останній.

Правильна відповідь

№4

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