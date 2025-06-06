Тест ПДР для уважних водіїв: чи законно діє жовте авто

Чи законно діє жовта машина? Малюнок: Exist.ua

Пропонуємо до вашої уваги новий тест з правил дорожнього руху, який змусить вас задуматися. На перший погляд — це поширена дорожня ситуація. Три авто зупиняються перед світлофором. Одне з них планує повертати ліворуч через трамвайні колії. Але чи законний такий маневр?

Непростий, але цікавий, тест з ПДР запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено Заборонено

Розбір задачі

На зображенні ми бачимо три легкові автомобілі: червоний, синій та жовтий. Вони рухаються двосмуговою дорогою з трамвайними коліями посередині.

Синій і червоний автомобілі стоять попереду в лівій смузі на червоне світло. Жовтий автомобіль, що рухається по правій смузі, увімкнув лівий поворотник і планує повернути ліворуч, перетинаючи трамвайні колії.

Біля дороги ми можемо побачити світлофор із червоним сигналом для загального руху та зеленою стрілкою ліворуч, що дозволяє поворот у цьому напрямку. Біля світлофора також видно знак головної дороги, що підкреслює пріоритетність цієї смуги.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розміткою 1.18".

Тож, поворот ліворуч через трамвайні колії у цьому випадку — дозволено. Водій жовтого авто не порушує правил: дотримано напрям сигналу світлофора, колія попутна та на одному рівні з дорогою, відсутні додаткові обмеження.

Правильна відповідь

№1

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