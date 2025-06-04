Тест ПДР — чи можна зупинитися на шляхопроводі, щоб підібрати пасажира

Чи може водій підібрати пасажира на шляхопроводі? Малюнок: Exist.ua

Цей тест ПДР точно змусить вас задуматися. Уявіть ситуацію: водій зупиняється на узбіччі шляхопроводу, щоб підібрати людину. Все виглядає безпечно, адже машин навколо майже немає, а пасажир стоїть на тротуарі. Але чи справді така зупинка дозволена за Правилами дорожнього руху України?

Розв'язати цікаве завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Поглянемо уважніше на ситуацію. На зображенні видно, як людина на шляхопроводі намагається зупинити автомобіль. Біла машина, ймовірно, планує зупинитися біля тротуару, де стоїть пішохід.

Здавалося б, ситуація безпечна, адже інших транспортних засобів не видно, тому водій не створює перешкод та не заважає іншим. Але, чи дійсно можна зупинитися на шляхопроводі та підібрати пасажира?

Читаємо пункт 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється: в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях".

Правилами дорожнього руху не передбачено жодних винятків. Шляхопровід — не місце для зупинки, навіть короткочасної, навіть "тільки висадити/забрати пасажира", адже це особливо небезпечні ділянки дороги.

Видимість може бути обмежена, зупинка порушує безпеку руху, створює ризик ДТП. Крім того, на таких об'єктах зазвичай немає узбіччя, тобто зупинка здійснюється прямо на проїзній частині, що додатково ускладнює ситуацію.

Правильна відповідь

№2

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