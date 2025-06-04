Тест ПДД — можно ли остановиться на путепроводе, чтобы подобрать пассажира

Может ли водитель подобрать пассажира на путепроводе? Рисунок: Exist.ua

Этот тест ПДД точно заставит вас задуматься. Представьте ситуацию: водитель останавливается на обочине путепровода, чтобы подобрать человека. Все выглядит безопасно, ведь машин вокруг почти нет, а пассажир стоит на тротуаре. Но действительно ли такая остановка разрешена по Правилам дорожного движения Украины?

Решить интересное задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Посмотрим внимательнее на ситуацию. На картинке видно, как человек на путепроводе пытается остановить автомобиль. Белая машина, вероятно, планирует остановиться возле тротуара, где стоит пешеход.

Казалось бы, ситуация безопасна, ведь других транспортных средств не видно, поэтому водитель не создает препятствий и не мешает другим. Но, действительно ли можно остановиться на путепроводе и подобрать пассажира?

Читаем пункт 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается: в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях".

Правилами дорожного движения не предусмотрено никаких исключений. Путепровод — не место для остановки, даже кратковременной, даже "только высадить/забрать пассажира", ведь это особо опасные участки дороги.

Видимость может быть ограничена, остановка нарушает безопасность движения, создает риск ДТП. Кроме того, на таких объектах обычно нет обочины, то есть остановка осуществляется прямо на проезжей части, что дополнительно усложняет ситуацию.

Правильный ответ

№2

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