Тест ПДД для внимательных водителей: законно ли действует желтое авто

Законно ли действует желтая машина? Рисунок: Exist.ua

Предлагаем вашему вниманию новый тест по правилам дорожного движения, который заставит вас задуматься. На первый взгляд — это распространенная дорожная ситуация. Три авто останавливаются перед светофором. Одно из них планирует поворачивать налево через трамвайные пути. Но законен ли такой маневр?

Непростой, но интересный, тест по ПДД предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено Запрещено

Разбор задачи

На картинке мы видим три легковых автомобиля: красный, синий и желтый. Они движутся по двухполосной дороге с трамвайными путями посередине.

Синий и красный автомобили стоят впереди в левой полосе на красный свет. Желтый автомобиль, движущийся по правой полосе, включил левый поворотник и планирует повернуть налево, пересекая трамвайные пути.

У дороги мы можем увидеть светофор с красным сигналом для общего движения и зеленой стрелкой налево, разрешающей поворот в этом направлении. Возле светофора также виден знак главной дороги, что подчеркивает приоритетность этой полосы.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16 "Направления движения по полосам", 5.18 "Направление движения по полосе" или разметкой 1.18".

Поэтому, поворот налево через трамвайные пути в этом случае — разрешен. Водитель желтого авто не нарушает правил: соблюдено направление сигнала светофора, колея попутная и на одном уровне с дорогой, отсутствуют дополнительные ограничения.

Правильный ответ

№1

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