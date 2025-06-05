Складний тест ПДР на перехресті — куди водій має право проїхати

Куди потрібно проїхати водію? Малюнок: Exist.ua

Хочете перевірити свої знання правил дорожнього руху? Пропонуємо вам чергову ситуацію: перехрестя, знак, кілька варіантів повороту — куди рухатися автомобілю? Це класичний тест для тих, хто впевнено почувається за кермом. На перший погляд усе просто. Але чи дійсно це так?

Цікавий тест з ПДР, який змусить задуматися навіть досвідченого водія, запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Траєкторія А Траєкторія Б Траєкторія В Траєкторії Б та В Усі траєкторії дозволено

Розбір задачі

Це типове міське перехрестя, яке на перший погляд не викликає жодних труднощів. На малюнку ми бачимо автомобіль, що наближається до перехрестя, де встановлено знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Перед водієм — три можливі варіанти повороту: прямо (А), ліворуч (В) і праворуч (Б). Здається, що водій може рухатися за будь-якою траєкторією. Але, як ми вже казали, не все так просто.

Дорожній знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної дорожнім знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Таким чином єдиний законний і безпечний варіант для водія у цій ситуації — повернути ліворуч.

Правильна відповідь

№3

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