Сложный тест ПДД на перекрестке — куда водитель имеет право проехать

Куда нужно проехать водителю? Рисунок: Exist.ua

Хотите проверить свои знания правил дорожного движения? Предлагаем вам очередную ситуацию: перекресток, знак, несколько вариантов поворота — куда двигаться автомобилю? Это классический тест для тех, кто уверенно чувствует себя за рулем. На первый взгляд все просто. Но действительно ли это так?

Интересный тест по ПДД, который заставит задуматься даже опытного водителя, предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Траектория А Траектория Б Траектория В Траектории Б и В Все траектории разрешены

Разбор задачи

Это типичный городской перекресток, который на первый взгляд не вызывает никаких трудностей. На рисунке мы видим автомобиль, приближающийся к перекрестку, где установлены знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Перед водителем — три возможных варианта поворота: прямо (А), налево (В) и направо (Б). Кажется, что водитель может двигаться по любой траектории. Но, как мы уже говорили, не все так просто.

Дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной дорожным знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

Таким образом единственный законный и безопасный вариант для водителя в этой ситуации — повернуть налево.

Правильный ответ

№3

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