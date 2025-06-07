Тест по ПДД на перекрестке — кто должен проехать третьим

Кто проедет перекресток третьим? Скриншот с видео на Youtube на канале "За! Правилами"

Задания на проезд перекрестков одни из самых популярных среди тестов по ПДД. И это неудивительно, ведь правильное поведение водителей на пересечении дорог является одним из главных залогов безопасности дорожного движения. Задача, которую мы предлагаем решить сегодня, точно не будет простой и заставит вас задуматься.

Сложный тест по правилам дорожного движения, который может запутать даже опытных водителей, опубликовал YouTube-канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедист; Пожарный автомобиль; Желтый автомобиль; Синий автомобиль.

Разбор задачи

Как мы видим на картинке, на перекрестке встретились четыре участника дорожного движения:

желтая легковушка, которая движется прямо;

синий автомобиль, который планирует повернуть налево;

велосипедист, который также едет прямо;

пожарная машина, которая выезжает с грунтовой дороги с включенным проблесковым маячком и сиреной.

Дорога без знаков и светофоров, следовательно, это нерегулируемый перекресток. Но нюансов здесь хватает. Кто в этой ситуации должен проехать третьим?

Читаем пункт 3.1 ПДД:

"Водители оперативных транспортных средств, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 8 (кроме сигналов регулировщика), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 и пункта 28.1 этих Правил при условии включения проблескового маячка синего или красного цвета и специального звукового сигнала и обеспечения безопасности дорожного движения. При отсутствии необходимости дополнительного привлечения внимания участников дорожного движения специальный звуковой сигнал может быть выключен".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Хотя пожарный автомобиль и выезжает с грунтовой дороги, которая обычно считается второстепенной, у него включены проблесковые маячки и звуковой сигнал. Это означает, что водители такого транспортного средства имеют преимущество. В этой ситуации все остальные участники должны уступить ему дорогу.

После того, как спецтранспорт покидает перекресток, остаются трое участников, которые оказались в равнозначных условиях, то есть должны разъехаться по правилу "препятствия справа".

Согласно этому правилу, преимущество в данной ситуации имеет водитель желтого автомобиля. Следовательно, вторым проедет именно он. После того, как желтый водитель тронется с места, без препятствия справа останется синяя машина. А значит, именно ее водитель проедет здесь третьим. А велосипедист, соответственно, поедет последним.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали такие интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: