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Главная Авто Запутанный тест по ПДД — в каком порядке ТС проедут перекресток

Запутанный тест по ПДД — в каком порядке ТС проедут перекресток

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 20:40
Тест по ПДД на внимательность — в каком порядке транспортные средства проедут перекресток
В каком порядке транспортные средства проедут перекресток? Скриншот с видео на Youtube на канале "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

На перекрестках важно не только соблюдать правила, но и быстро ориентироваться в ситуации, чтобы избежать аварийных ситуаций и конфликтов с другими участниками движения. На этот раз мы предлагаем вам разобраться в очередном непростом задании, которое может встретиться на дороге любому. Перед вами трамвай, легковушка и велосипед — в каком порядке транспортные средства должны проехать этот перекресток?

Интересный тест по правилам дорожного движения, который может запутать даже опытных водителей, опубликовал YouTube-канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Трамвай и желтое авто, велосипед
  2. Велосипед, трамвай и желтое авто
  3. Желтое авто, велосипед, трамвай
  4. Трамвай, велосипед, желтое авто

Разбор задачи

 

Заплутаний тест з ПДР — в якому порядку ТЗ проїдуть перехрестя

Перед нами — Т-образный перекресток. На него одновременно подъехали:

  • трамвай, который планирует повернуть направо;
  • желтая легковушка, которая также поворачивает направо;
  • велосипедист, который едет прямо.

Светофоров на перекрестке нет, но есть знаки приоритета. Хотя конкретно в этой ситуации они особого значения не имеют, ведь все три транспортных средства находятся на одной дороге — то есть, находятся в равных условиях. Поэтому движение будем рассматривать как на равнозначном перекрестке.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Читаем пункт 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении".

Таким образом, порядок проезда здесь будет такой: трамвай, велосипедист, желтая легковушка.

Правильный ответ

№4

Также предлагаем вам такие задания по правилам дорожного движения, которые помогут проверить знания:

транспорт авто ПДД правила дорожного движения перекресток
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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