Тест по ПДД на внимательность — в каком порядке транспортные средства проедут перекресток

Запутанный тест по ПДД — в каком порядке ТС проедут перекресток
На перекрестках важно не только соблюдать правила, но и быстро ориентироваться в ситуации, чтобы избежать аварийных ситуаций и конфликтов с другими участниками движения. На этот раз мы предлагаем вам разобраться в очередном непростом задании, которое может встретиться на дороге любому. Перед вами трамвай, легковушка и велосипед — в каком порядке транспортные средства должны проехать этот перекресток?
Интересный тест по правилам дорожного движения, который может запутать даже опытных водителей, опубликовал YouTube-канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамвай и желтое авто, велосипед
- Велосипед, трамвай и желтое авто
- Желтое авто, велосипед, трамвай
- Трамвай, велосипед, желтое авто
Разбор задачи
Перед нами — Т-образный перекресток. На него одновременно подъехали:
- трамвай, который планирует повернуть направо;
- желтая легковушка, которая также поворачивает направо;
- велосипедист, который едет прямо.
Светофоров на перекрестке нет, но есть знаки приоритета. Хотя конкретно в этой ситуации они особого значения не имеют, ведь все три транспортных средства находятся на одной дороге — то есть, находятся в равных условиях. Поэтому движение будем рассматривать как на равнозначном перекрестке.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".
Читаем пункт 16.2 ПДД:
"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, которые движутся прямо в попутном направлении".
Таким образом, порядок проезда здесь будет такой: трамвай, велосипедист, желтая легковушка.
Правильный ответ
№4
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