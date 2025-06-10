Складний тест з ПДР для водіїв — хто правильно висадив пасажира

Хто з водіїв правильно висадив пасажира? Малюнок: Exist.ua

Правила дорожнього руху часто здаються простими, але навіть досвідчені водії можуть помилитися в буденних ситуаціях. У новому тесті з ПДР пропонуємо оцінити ситуацію, де три автомобілі висаджують пасажирів на дорозі з одностороннім рухом. Хтось діє за правилами, а хтось — створює небезпеку та порушує ПДР. Як думаєте, хто з водіїв обрав правильне місце для зупинки?

Цікаве завдання на знання правил дорожнього руху запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

А та В Лише А Лише Б Усі не праві

Розбір задачі

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Як ми бачимо на малюнку синє авто (водій А) зупинилося ліворуч на узбіччі. Сіре авто (водій Б) став у другому ряду без узбіччя, а червона машина (водій В) зупинилася у смузі громадського транспорту, позначеній знаком.

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Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1 (вузька суцільна лінія)⁣, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Читаємо пункт 15.1 ПДР:

"Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі".

Читаємо пункт 15.2 ПДР:

"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, зупинка та стоянка дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів) на цій смузі".

Червоне авто зупинилось у смузі, позначеній знаком 5.11 — смуга для маршрутних транспортних засобів. Це пряма заборона на зупинку для більшості водіїв, окрім таксі, мопедів, мотоциклів без бокових причепів та велосипедистів. Сірий автомобіль зупинився на проїзній частині далеко від узбіччя, без спеціально відведеного місця. Такі дії небезпечні для пасажирів та можуть створювати перешкоду для інших водіїв. Синє авто зупинилося на лівому боці дороги з одностороннім рухом — і це повністю дозволено. Водій А — єдиний, хто виконав вимоги правил.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми ділилися цікавими завданнями з правил дорожнього руху, які допоможуть перевірити ваші знання: