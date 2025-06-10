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Главная Авто Коварный тест по ПДД — кто правильно высадил пассажира

Коварный тест по ПДД — кто правильно высадил пассажира

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 20:40
Сложный тест по ПДД для водителей — кто правильно высадил пассажира
Кто из водителей правильно высадил пассажира? Рисунок: Exist.ua

Правила дорожного движения часто кажутся простыми, но даже опытные водители могут ошибиться в обыденных ситуациях. В новом тесте по ПДД предлагаем оценить ситуацию, где три автомобиля высаживают пассажиров на дороге с односторонним движением. Кто-то действует по правилам, а кто-то — создает опасность и нарушает ПДД. Как думаете, кто из водителей выбрал правильное место для остановки?

Интересное задание на знание правил дорожного движения предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. А и В
  2. Только А
  3. Только Б
  4. Все не правы

Разбор задачи

 

Тест ПДД — кто из водителей совершил правильную высадку пассажира

Как мы видим на рисунке синее авто (водитель А) остановилось слева на обочине. Серое авто (водитель Б) стал во втором ряду без обочины, а красная машина (водитель В) остановилась в полосе общественного транспорта, обозначенной знаком.

Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1 (узкая сплошная линия), а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Читаем пункт 15.1 ПДД:

"Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине".

Читаем пункт 15.2 ПДД:

"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка или стоянка там невозможны, остановка и стоянка разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси, мопедов, мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипедистов) на этой полосе".

Красное авто остановилось в полосе, обозначенной знаком 5.11 — полоса для маршрутных транспортных средств. Это прямой запрет на остановку для большинства водителей, кроме такси, мопедов, мотоциклов без боковых прицепов и велосипедистов. Серый автомобиль остановился на проезжей части далеко от обочины, без специально отведенного места. Такие действия опасны для пассажиров и могут создавать препятствие для других водителей. Синее авто остановилось на левой стороне дороги с односторонним движением — и это полностью разрешено. Водитель А — единственный, кто выполнил требования правил.

Правильный ответ

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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