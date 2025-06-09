Цікавий тест ПДР — чи повинен водій вмикати ближнє світло в освітленому тунелі

Тест ПДР — чи треба вмикати ближнє світло в освітленому тунелі
Правильне користування світловими приладами — ще один ключовий момент безпеки на дорозі, і він не менш важливий, ніж проїзд перехресть або маневрування. Особливо часто водії допускають помилки у використанні фар у тунелях, покладаючись лише на яскраве штучне освітлення. Але чи справді можна не вмикати ближнє світло у таких умовах?
Цікаве завдання на знання правил дорожнього руху запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Так, треба
- Ні, не треба
Розбір задачі
На перший погляд здається, якщо в тунелі й так достатньо світла, то увімкнення фар недоцільне. Та не все так просто. Питання регулюється двома різними пунктами Правил дорожнього руху, і обидва — однозначні.
Читаємо пункт 9.8 ПДР:
"Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинно бути увімкнене: д) у тунелях".
Читаємо пункт 19.1 ПДР:
"У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої: a) на всіх механічних транспортних засобах — фари ближнього (дальнього) світла".
І вдень, і вночі, і в будь-який момент, коли транспортний засіб перебуває всередині тунелю, ближнє світло має бути увімкнене обов'язково. Ні яскраве освітлення, ні хороша видимість не звільняють від цього обов’язку.
Правильна відповідь
№1
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