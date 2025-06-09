Цікавий тест ПДР — чи повинен водій вмикати ближнє світло в освітленому тунелі

Чи повинен водій ввімкнути ближнє світло? Фото: pixabay.com

Правильне користування світловими приладами — ще один ключовий момент безпеки на дорозі, і він не менш важливий, ніж проїзд перехресть або маневрування. Особливо часто водії допускають помилки у використанні фар у тунелях, покладаючись лише на яскраве штучне освітлення. Але чи справді можна не вмикати ближнє світло у таких умовах?

Цікаве завдання на знання правил дорожнього руху запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Так, треба Ні, не треба

Розбір задачі

На перший погляд здається, якщо в тунелі й так достатньо світла, то увімкнення фар недоцільне. Та не все так просто. Питання регулюється двома різними пунктами Правил дорожнього руху, і обидва — однозначні.

Читаємо пункт 9.8 ПДР:

"Під час руху механічних транспортних засобів у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинно бути увімкнене: д) у тунелях".

Читаємо пункт 19.1 ПДР:

"У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої: a) на всіх механічних транспортних засобах — фари ближнього (дальнього) світла".

І вдень, і вночі, і в будь-який момент, коли транспортний засіб перебуває всередині тунелю, ближнє світло має бути увімкнене обов'язково. Ні яскраве освітлення, ні хороша видимість не звільняють від цього обов’язку.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми ділилися цікавими завданнями з правил дорожнього руху, які допоможуть перевірити знання: