Интересный тест ПДД — должен ли водитель включать ближний свет в освещенном тоннеле

Должен ли водитель включить ближний свет? Фото: pixabay.com

Правильное пользование световыми приборами — еще один ключевой момент безопасности на дороге, и он не менее важен, чем проезд перекрестков или маневрирование. Особенно часто водители допускают ошибки в использовании фар в тоннелях, полагаясь только на яркое искусственное освещение. Но действительно ли можно не включать ближний свет в таких условиях?

Интересное задание на знание правил дорожного движения предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Да, надо Нет, не надо

Разбор задачи

На первый взгляд кажется, если в тоннеле и так достаточно света, то включение фар нецелесообразно. Но не все так просто. Вопрос регулируется двумя разными пунктами Правил дорожного движения, и оба — однозначны.

Читаем пункт 9.8 ПДД:

"Во время движения механических транспортных средств в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен: д) в тоннелях".

Читаем пункт 19.1 ПДД:

"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые устройства: a) на всех механических транспортных средствах — фары ближнего (дальнего) света".

И днем, и ночью, и в любой момент, когда транспортное средство находится внутри тоннеля, ближний свет должен быть включен обязательно. Ни яркое освещение, ни хорошая видимость не освобождают от этой обязанности.

Правильный ответ

№1

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