ПДР тестування — в яких напрямках дозволено рух на зелений сигнал

Куди дозволено рух? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми регулювання дорожнього руху. У яких напрямках буде дозволено рух водієві білого автомобіля, коли на світлофорі загориться зелене світло в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та праворуч. Прямо і ліворуч. Лише ліворуч. Лише у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. В усіх напрямках дозволено.

Розбір задачі

На перехресті водій білої машини пропускає пішоходів на червоний сигнал світлофора. Після того, як загориться зелений, в яких напрямках він зможе проїхати?

Перед перехрестям встановлено знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено". Він забороняє поворот праворуч всім транспортним засобам крім тих, що рухаються за встановленими маршрутами.





Багато водіїв вважають, що світлофор скасовує дію усіх дорожніх знаків, але це не так. Світлофор має перевагу перед знаками пріоритету, але 3.22 є заборонним знаком. Отже, водій не може повернути праворуч.

Чи може білий автомобіль повернути ліворуч або розвернутися?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Водій білого автомобіля зайняв крайню праву смугу для руху, тому поворот ліворуч та розворот йому також заборонені.

І лише для руху прямо, у водія немає жодних перешкод.

Правильна відповідь №1

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