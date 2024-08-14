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Заплутаний тест з ПДР — в яких напрямках дозволено рух на зелений сигнал

14 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тестування — в яких напрямках дозволено рух на зелений сигнал
Куди дозволено рух? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання дорожнього руху. У яких напрямках буде дозволено рух водієві білого автомобіля, коли на світлофорі загориться зелене світло в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо і ліворуч.
  4. Лише ліворуч.
  5. Лише у зворотному напрямку.
  6. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  7. В усіх напрямках дозволено.

Розбір задачі

Заплутаний тест з ПДР — в яких напрямках дозволено рух на зелений сигнал - фото 1

На перехресті водій білої машини пропускає пішоходів на червоний сигнал світлофора. Після того, як загориться зелений, в яких напрямках він зможе проїхати?

Перед перехрестям встановлено знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено". Він забороняє поворот праворуч всім транспортним засобам крім тих, що рухаються за встановленими маршрутами.


Заплутаний тест з ПДР — в яких напрямках дозволено рух на зелений сигнал - фото 2

Багато водіїв вважають, що світлофор скасовує дію усіх дорожніх знаків, але це не так. Світлофор має перевагу перед знаками пріоритету, але 3.22 є заборонним знаком. Отже, водій не може повернути праворуч.

Чи може білий автомобіль повернути ліворуч або розвернутися?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Водій білого автомобіля зайняв крайню праву смугу для руху, тому поворот ліворуч та розворот йому також заборонені.

І лише для руху прямо, у водія немає жодних перешкод.

Правильна відповідь №1

Раніше ми публікували цікаві задачі з ПДР на вибір напрямків руху — тут і тут.

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