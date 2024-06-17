Тест з ПДР провалили 42% опитаних — за якими траєкторіями дозволено проїзд

Куди можна їхати? Малюнок: "Школа Авто".

Завдання на тему початок руху та зміна його напрямку. За якими траєкторіями водієві білого автомобіля дозволено рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторіями 1 та 2. За траєкторією 3. За траєкторією 2. За траєкторією 1. За траєкторіями 1 та 3. За траєкторіями 2 та 3. За всіма траєкторіями дозволено. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір завдання

Насамперед звернемо увагу на знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".





Наразі водій стоїть на дорозі з одностороннім рухом — значить розворот траєкторією №1 заборонений, інакше машина опиниться на зустрічній смузі.

Чи може водій білого автомобіля поїхати траєкторіями №№2 та 4, тобто повернути відповідно ліворуч і праворуч?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Як видно, водій в обох випадках не зайняв крайнього положення на смузі.

У результаті білому автомобілю залишається лише одна дозволена траєкторія руху — прямо.

Правильна відповідь — №2

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