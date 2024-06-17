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У тесті з ПДР 42% відповіли, що можна їхати в усіх напрямках — а як насправді

17 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР провалили 42% опитаних — за якими траєкторіями дозволено проїзд
Куди можна їхати? Малюнок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Завдання на тему початок руху та зміна його напрямку. За якими траєкторіями водієві білого автомобіля дозволено рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторіями 1 та 2.
  2. За траєкторією 3.
  3. За траєкторією 2.
  4. За траєкторією 1.
  5. За траєкторіями 1 та 3.
  6. За траєкторіями 2 та 3.
  7. За всіма траєкторіями дозволено.
  8. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір завдання

Насамперед звернемо увагу на знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".


У тесті з ПДР 42% відповіли, що можна їхати в усіх напрямках — як насправді - фото 1

Наразі водій стоїть на дорозі з одностороннім рухом — значить розворот траєкторією №1 заборонений, інакше машина опиниться на зустрічній смузі.

Чи може водій білого автомобіля поїхати траєкторіями №№2 та 4, тобто повернути відповідно ліворуч і праворуч?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Як видно, водій в обох випадках не зайняв крайнього положення на смузі.

У результаті білому автомобілю залишається лише одна дозволена траєкторія руху — прямо.

Правильна відповідь — №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

ПДР
тест
правила дорожнього руху
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авто

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