Тест з ПДР провалили 42% опитаних — за якими траєкторіями дозволено проїзд

У тесті з ПДР 42% відповіли, що можна їхати в усіх напрямках — а як насправді
Завдання на тему початок руху та зміна його напрямку. За якими траєкторіями водієві білого автомобіля дозволено рух у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- За траєкторіями 1 та 2.
- За траєкторією 3.
- За траєкторією 2.
- За траєкторією 1.
- За траєкторіями 1 та 3.
- За траєкторіями 2 та 3.
- За всіма траєкторіями дозволено.
- За всіма траєкторіями заборонено.
Розбір завдання
Насамперед звернемо увагу на знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
Наразі водій стоїть на дорозі з одностороннім рухом — значить розворот траєкторією №1 заборонений, інакше машина опиниться на зустрічній смузі.
Чи може водій білого автомобіля поїхати траєкторіями №№2 та 4, тобто повернути відповідно ліворуч і праворуч?
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїжджій частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Як видно, водій в обох випадках не зайняв крайнього положення на смузі.
У результаті білому автомобілю залишається лише одна дозволена траєкторія руху — прямо.
Правильна відповідь — №2
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