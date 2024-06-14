Заплутане завдання з ПДР — куди може проїхати автомобіль на перехресті

Заплуталися 52% молодих водіїв — куди дозволено рух на перехресті
Завдання на тему початок руху та зміна його напряму. За якими траєкторіями дозволено продовжити рух водію зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- За всіма траєкторіями дозволяється.
- За траєкторіями 1 та 2.
- Лише за траєкторією 3.
- Лише за траєкторією 1.
- За траєкторіями 2 та 3.
- Лише за траєкторією 2.
- За траєкторіями 1 та 3.
- За всіма траєкторіями забороняється.
Розбір завдання
Легковий автомобіль стоїть на дорозі з одностороннім рухом. На перехресті встановлено дорожні знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом"
та 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Проїжджаючи прямо, водій опиниться на дорозі із двостороннім рухом, адже відповідно до знаку 5.6, на перехресті одностороння дорога закінчується. Тобто за траєкторією 2 він виїде на зустрічну смугу, а це заборонено.
Повернути праворуч траєкторією 1 так само забороняється. Це одностороння дорога, на що вказав знак 5.7.2, а напрямок руху транспортного потоку на ній справа наліво.
Залишається траєкторія 3. І ніщо не заважає та не забороняє водієві зеленого автомобіля повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації.
Правильна відповідь №3
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