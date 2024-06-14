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Заплуталися 52% молодих водіїв — куди дозволено рух на перехресті

14 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Заплутане завдання з ПДР — куди може проїхати автомобіль на перехресті
Куди можна проїхати? Малюнок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Завдання на тему початок руху та зміна його напряму. За якими траєкторіями дозволено продовжити рух водію зеленого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За всіма траєкторіями дозволяється.
  2. За траєкторіями 1 та 2.
  3. Лише за траєкторією 3.
  4. Лише за траєкторією 1.
  5. За траєкторіями 2 та 3.
  6. Лише за траєкторією 2.
  7. За траєкторіями 1 та 3.
  8. За всіма траєкторіями забороняється.

Розбір завдання

Легковий автомобіль стоїть на дорозі з одностороннім рухом. На перехресті встановлено дорожні знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом"


Заплуталися 52% молодих водіїв — куди дозволено рух на перехресті - фото 1

 та 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".


Заплуталися 52% молодих водіїв — куди дозволено рух на перехресті - фото 2

Проїжджаючи прямо, водій опиниться на дорозі із двостороннім рухом, адже відповідно до знаку 5.6, на перехресті одностороння дорога закінчується. Тобто за траєкторією 2 він виїде на зустрічну смугу, а це заборонено.

Повернути праворуч траєкторією 1 так само забороняється. Це одностороння дорога, на що вказав знак 5.7.2, а напрямок руху транспортного потоку на ній справа наліво.

Залишається траєкторія 3. І ніщо не заважає та не забороняє водієві зеленого автомобіля повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві завдання на тему початок руху і зміна його напряму — тут і тут.

ПДР
тест
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авто

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