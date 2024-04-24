Підступний тест з ПДР: за якою траєкторією авто може розвернутися

Як можна розвернутися? Малюнок: "Школа авто".

Задача на тему початок руху та зміна його напрямку. За якою траєкторією дозволяється розвернутися водієві зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторією 1. По всіх траєкторіях дозволяється. По траєкторії 2. По всіх траєкторіях забороняється.

Розбір задачі

Перед зеленим автомобілем два перехрещення проїзних частин. На перехрестях розворот не забороняється. Але, щоб дізнатися точну відповідь, потрібно звернути увагу на дорожні знаки.

Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".





Знак 4.1 "Рух прямо".





А перед другим перетином проїжджих частин теж установлено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".





Ще один знак 2.1 "Дати дорогу" нам ніяк не допоможе в зображеній ситуації.

Більшість водіїв вважають, що знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" забороняє розворот. Усе правильно, інакше під час розвороту водій би їхав по зустрічному руху. Але цей знак, з усім тим, не забороняє розворот на перехресті.

Якби не знак "Рух прямо", то розворот дозволявся б за обома траєкторіями. У цій же ситуації знак 4.1 діє від місця, де він встановлений до наступного перехрещення доріг. Тобто, водій автомобіля, проїхавши прямо, спокійно розвернеться на другому перехресті.

Правильна відповідь №3

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