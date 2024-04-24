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Лише третина водіїв відповіли правильно — за якою траєкторію можливий розворот

24 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест з ПДР: за якою траєкторією авто може розвернутися
Як можна розвернутися? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на тему початок руху та зміна його напрямку. За якою траєкторією дозволяється розвернутися водієві зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією 1.
  2. По всіх траєкторіях дозволяється.
  3. По траєкторії 2.
  4. По всіх траєкторіях забороняється.

Розбір задачі

Перед зеленим автомобілем два перехрещення проїзних частин. На перехрестях розворот не забороняється. Але, щоб дізнатися точну відповідь, потрібно звернути увагу на дорожні знаки.

Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".


Лише третина водіїв відповіли правильно — за якою траєкторію можливий розворот - фото 1

Знак 4.1 "Рух прямо".


Лише третина водіїв відповіли правильно — за якою траєкторію можливий розворот - фото 2

А перед другим перетином проїжджих частин теж установлено знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".


Лише третина водіїв відповіли правильно — за якою траєкторію можливий розворот - фото 3

Ще один знак 2.1 "Дати дорогу" нам ніяк не допоможе в зображеній ситуації.

 

Лише третина водіїв відповіли правильно — за якою траєкторію можливий розворот - фото 4

Більшість водіїв вважають, що знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" забороняє розворот. Усе правильно, інакше під час розвороту водій би їхав по зустрічному руху. Але цей знак, з усім тим, не забороняє розворот на перехресті.

Якби не знак "Рух прямо", то розворот дозволявся б за обома траєкторіями. У цій же ситуації знак 4.1 діє від місця, де він встановлений до наступного перехрещення доріг. Тобто, водій автомобіля, проїхавши прямо, спокійно розвернеться на другому перехресті.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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