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Только треть водителей ответили правильно — по какой траектории возможен разворот.

24 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: по какой траектории авто может развернуться
Как можно развернуться? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории разрешается развернуться водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. По траектории 1.
  2. По всем траекториям разрешается.
  3. По траектории 2.
  4. По всем траекториям запрещается.

Разбор задачи

Перед зеленым автомобилем два перекрещивания проезжей части. На перекрестках разворот не запрещается. Но чтобы узнать точный ответ, нужно обратить внимание на дорожные знаки.

Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".


Только треть водителей ответили правильно — по какой траектории возможен разворот - фото 1

Знак 4.1 "Движение прямо".


Только треть водителей ответили правильно — по какой траектории возможен разворот - фото 2

Перед вторым пересечением проезжих частей тоже установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".


Только треть водителей ответили правильно — по какой траектории возможен разворот - фото 3

Еще один знак 2.1 "Уступи дорогу" нам никак не поможет в изображенной ситуации.

 

Только треть водителей ответили правильно — по какой траектории возможен разворот - фото 4

Большинство водителей считают, что знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает разворот. Все правильно, иначе во время разворота водитель ехал бы по встречному движению. Но этот знак, тем не менее, не запрещает разворот на перекрестке.

Если бы не знак "Движение прямо", то разворот разрешался бы по обеим траекториям. В этой же ситуации знак 4.1 действует от места, где он установлен до следующего пересечения дорог. То есть водитель автомобиля, проехав прямо, спокойно развернется на втором перекрестке.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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