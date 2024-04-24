Коварный тест по ПДД: по какой траектории авто может развернуться

Как можно развернуться? Рисунок: "Школа авто".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории разрешается развернуться водителю зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

По траектории 1. По всем траекториям разрешается. По траектории 2. По всем траекториям запрещается.

Разбор задачи

Перед зеленым автомобилем два перекрещивания проезжей части. На перекрестках разворот не запрещается. Но чтобы узнать точный ответ, нужно обратить внимание на дорожные знаки.

Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".





Знак 4.1 "Движение прямо".





Перед вторым пересечением проезжих частей тоже установлен знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".





Еще один знак 2.1 "Уступи дорогу" нам никак не поможет в изображенной ситуации.

Большинство водителей считают, что знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" запрещает разворот. Все правильно, иначе во время разворота водитель ехал бы по встречному движению. Но этот знак, тем не менее, не запрещает разворот на перекрестке.

Если бы не знак "Движение прямо", то разворот разрешался бы по обеим траекториям. В этой же ситуации знак 4.1 действует от места, где он установлен до следующего пересечения дорог. То есть водитель автомобиля, проехав прямо, спокойно развернется на втором перекрестке.

Правильный ответ №3

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