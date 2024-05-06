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Цікава задача з ПДР — куди дозволено повернути водію жовтого авто

6 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитра задача з ПДР: куди можна повернути водію на перехресті
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  • Праворуч та ліворуч.
  • Ліворуч та у зворотному напрямку.
  • Лише праворуч.
  • Лише ліворуч.
  • Праворуч та у зворотному напрямку.
  • Всі напрямки заборонені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Синій повертає праворуч. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтої машини?

Знак 2.1 "Дати дорогу" в зображеній ситуації допомогти не може, адже він лише зобов'язує водія поступитися дорогою на цьому перехресті.

 

Цікава задача з ПДР — куди дозволено повернути водію жовтого авто - фото 1

Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрям руху на перехрещуваній дорозі з одностороннім рухом.


Цікава задача з ПДР — куди дозволено повернути водію жовтого авто - фото 2

Тобто цей знак дозволяє повернути лише праворуч, позаяк повернувши ліворуч, водій продовжить рух проти потоку, чого робити не можна.

Але цей знак не забороняє виконати розворот на перехресті. Але розвернутися не дозволяє знак 3.24 "Розворот заборонено".


Цікава задача з ПДР — куди дозволено повернути водію жовтого авто - фото 3

Таким чином, водієві жовтого автомобіля заборонено повертати ліворуч та розвертатися. Та чи може він повернути праворуч, адже під'їхав до перехрестя в крайній лівій смузі?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

В цій ситуації єдиний напрям, куди може проїхати водій, — це праворуч. Тому він не зобов’язаний перед поворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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ПДР
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тест

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