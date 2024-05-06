Хитра задача з ПДР: куди можна повернути водію на перехресті

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Праворуч та ліворуч.

Ліворуч та у зворотному напрямку.

Лише праворуч.

Лише ліворуч.

Праворуч та у зворотному напрямку.

Всі напрямки заборонені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Синій повертає праворуч. Куди дозволяється продовжити рух водієві жовтої машини?

Знак 2.1 "Дати дорогу" в зображеній ситуації допомогти не може, адже він лише зобов'язує водія поступитися дорогою на цьому перехресті.

Знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" вказує напрям руху на перехрещуваній дорозі з одностороннім рухом.





Тобто цей знак дозволяє повернути лише праворуч, позаяк повернувши ліворуч, водій продовжить рух проти потоку, чого робити не можна.

Але цей знак не забороняє виконати розворот на перехресті. Але розвернутися не дозволяє знак 3.24 "Розворот заборонено".





Таким чином, водієві жовтого автомобіля заборонено повертати ліворуч та розвертатися. Та чи може він повернути праворуч, адже під'їхав до перехрестя в крайній лівій смузі?

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

В цій ситуації єдиний напрям, куди може проїхати водій, — це праворуч. Тому він не зобов’язаний перед поворотом займати відповідне крайнє положення на проїзній частині.

Правильна відповідь №3

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