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Интересная задача по ПДД — куда разрешено повернуть водителю желтого авто

6 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Хитрая задача по ПДД: куда можно повернуть водителю на перекрестке
Куда можно уезжать? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  • Направо и налево.
  • Налево и в обратном направлении.
  • Только направо.
  • Только налево.
  • Направо и в обратном направлении.
  • Все направления запрещены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали два автомобиля. Синий поворачивает направо. Куда разрешается продолжить движение водителю желтой машины?

Знак 2.1 "Дать дорогу" в изображенной ситуации помочь не может, ведь он только обязывает водителя уступить дорогу на этом перекрестке.

 

Интересная задача по ПДД — куда разрешено вернуть водителю желтого авто - фото 1

Знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" указывает направление движения на перекрестной дороге с односторонним движением.


Интересная задача по ПДД — куда позволено вернуть водителю желтого авто - фото 2

То есть этот знак позволяет повернуть только направо, так как повернув налево, водитель продолжит движение против потока, чего делать нельзя.

Но этот знак не запрещает выполнить разворот на перекрестке. Но развернуться не разрешает знак 3.24 "Разворот запрещен".


Интересная задача по ПДД — куда разрешено вернуть водителю желтого авто - фото 3

Таким образом, водителю желтого автомобиля запрещено поворачивать налево и разворачиваться. Может ли он повернуть направо, ведь подъехал к перекрестку в крайней левой полосе?

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

В этой ситуации единственное направление, куда может проехать водитель, — это направо. Поэтому он не обязан перед поворотом занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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