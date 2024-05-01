Хитрий тест з ПДР: новачки часто помиляються, вибираючи напрямки руху

Половина новачків помиляються — куди дозволено проїхати автомобілю
Завдання на тему початок руху та зміна його напряму. За якими із зазначених траєкторій дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа авто".
Варіанти відповіді
- По траєкторіях 2 та 3.
- По траєкторіях 1 та 4.
- Тільки з траєкторії 3.
- По траєкторіях 1, 2 та 3.
- За всіма траєкторіями дозволено.
- За всіма траєкторіями заборонено.
Розбір завдання
Щоб дізнатися, рух у яких напрямах не порушує правил дорожнього руху, необхідно звернути увагу на знаки. Знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч" забороняє проїзд праворуч.
Значить проїзд траєкторією 4 буде прямим порушенням вимог дорожнього знака. Всі інші траєкторії цим знаком не заборонені.
Однак є ще один важливий момент. Водій білого автомобіля знаходиться на правій смузі, звідки рух траєкторій 1 і 2 заборонено.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Правильна відповідь №3
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