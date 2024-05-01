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Половина новачків помиляються — куди дозволено проїхати автомобілю

1 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитрий тест з ПДР: новачки часто помиляються, вибираючи напрямки руху
Куди можна проїхати? Малюнок: "Школа авто"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Завдання на тему початок руху та зміна його напряму. За якими із зазначених траєкторій дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. По траєкторіях 2 та 3.
  2. По траєкторіях 1 та 4.
  3. Тільки з траєкторії 3.
  4. По траєкторіях 1, 2 та 3.
  5. За всіма траєкторіями дозволено.
  6. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір завдання

Щоб дізнатися, рух у яких напрямах не порушує правил дорожнього руху, необхідно звернути увагу на знаки. Знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч" забороняє проїзд праворуч.


Половина новачків помиляються — куди дозволено проїхати автомобілю - фото 1

Значить проїзд траєкторією 4 буде прямим порушенням вимог дорожнього знака. Всі інші траєкторії цим знаком не заборонені.

Однак є ще один важливий момент. Водій білого автомобіля знаходиться на правій смузі, звідки рух траєкторій 1 і 2 заборонено.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
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ПДР
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