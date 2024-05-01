Хитрий тест з ПДР: новачки часто помиляються, вибираючи напрямки руху

Куди можна проїхати? Малюнок: "Школа авто"

Завдання на тему початок руху та зміна його напряму. За якими із зазначених траєкторій дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

По траєкторіях 2 та 3. По траєкторіях 1 та 4. Тільки з траєкторії 3. По траєкторіях 1, 2 та 3. За всіма траєкторіями дозволено. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір завдання

Щоб дізнатися, рух у яких напрямах не порушує правил дорожнього руху, необхідно звернути увагу на знаки. Знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч" забороняє проїзд праворуч.





Значить проїзд траєкторією 4 буде прямим порушенням вимог дорожнього знака. Всі інші траєкторії цим знаком не заборонені.

Однак є ще один важливий момент. Водій білого автомобіля знаходиться на правій смузі, звідки рух траєкторій 1 і 2 заборонено.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь №3

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