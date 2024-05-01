Хитрый тест по ПДД: новички часто ошибаются, выбирая направления движения

Половина новичков ошибаются — куда разрешено проехать автомобилю
Задание по теме начало движения и изменение его направления. По каким из указанных траекторий разрешается проехать водителю белого автомобиля в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- По траекториям 2 и 3.
- По траекториям 1 и 4.
- Только по траектории 3.
- По траекториям 1, 2 и 3.
- По всем траекториям разрешено.
- По всем траекториям запрещено.
Разбор задачи
Чтобы узнать, движение в каких направлениях не нарушает ПДД, необходимо обратить внимание на знаки. Знак 4.5 "Движение прямо и налево" запрещает проезд направо.
Значит проезд по траектории 4 будет прямым нарушением требований дорожного знака. Все остальные траектории этим знаком не запрещены.
Однако есть еще один немаловажный момент. Водитель белого автомобиля находится на правой полосе, откуда движение по траекториям 1 и 2 запрещено.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Правильный ответ №3
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