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Половина новичков ошибаются — куда разрешено проехать автомобилю

1 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Хитрый тест по ПДД: новички часто ошибаются, выбирая направления движения
Куда можно проехать? Рисунок: "Школа авто"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задание по теме начало движения и изменение его направления. По каким из указанных траекторий разрешается проехать водителю белого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. По траекториям 2 и 3.
  2. По траекториям 1 и 4.
  3. Только по траектории 3.
  4. По траекториям 1, 2 и 3.
  5. По всем траекториям разрешено.
  6. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

Чтобы узнать, движение в каких направлениях не нарушает ПДД, необходимо обратить внимание на знаки. Знак 4.5 "Движение прямо и налево" запрещает проезд направо.


Половина новичков ошибаются - куда разрешено проехать автомобилю - фото 1

Значит проезд по траектории 4 будет прямым нарушением требований дорожного знака. Все остальные траектории этим знаком не запрещены.

Однако есть еще один немаловажный момент. Водитель белого автомобиля находится на правой полосе, откуда движение по траекториям 1 и 2 запрещено.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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