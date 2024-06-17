Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В тесте по ПДД 42% ответили, что можно ехать по всем направлениям — а как на самом деле arrow

В тесте по ПДД 42% ответили, что можно ехать по всем направлениям — а как на самом деле

17 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД провалили 42% опрошенных — по каким траекториям разрешен проезд
Куда можно ехать? Рисунок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача на тему начало движения и изменение его направления. По каким траекториям водителю белого автомобиля разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. По траекториям 1 и 2.
  2. По траектории 3.
  3. По траектории 2.
  4. По траектории 1.
  5. По траекториям 1 и 3.
  6. По траекториям 2 и 3.
  7. По всем траекториям разрешено.
  8. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

В первую очередь обратим внимание на знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".


В тесте по ПДД 42% ответили, что можно ехать по всем направлениям — а как на самом деле - фото 1

Сейчас водитель стоит на дороге с односторонним движением, значит разворот по траектории №1 запрещен, иначе машина окажется на встречной полосе.

Может ли водитель белого автомобиля поехать по траекториям №№2 и 4, то есть повернуть соответственно налево и направо? 

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Как видно, водитель в обоих случаях не занял крайнее положение на полосе.

В итоге белому автомобилю остается только одна разрешенная траектория движения — прямо.

Правильный ответ — №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

ПДД
тест
правила дорожного движения
водители
автомобиль
авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку