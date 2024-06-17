Тест по ПДД провалили 42% опрошенных — по каким траекториям разрешен проезд

Куда можно ехать? Рисунок: "Школа Авто".

Задача на тему начало движения и изменение его направления. По каким траекториям водителю белого автомобиля разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траекториям 1 и 2. По траектории 3. По траектории 2. По траектории 1. По траекториям 1 и 3. По траекториям 2 и 3. По всем траекториям разрешено. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

В первую очередь обратим внимание на знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".





Сейчас водитель стоит на дороге с односторонним движением, значит разворот по траектории №1 запрещен, иначе машина окажется на встречной полосе.

Может ли водитель белого автомобиля поехать по траекториям №№2 и 4, то есть повернуть соответственно налево и направо?

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Как видно, водитель в обоих случаях не занял крайнее положение на полосе.

В итоге белому автомобилю остается только одна разрешенная траектория движения — прямо.

Правильный ответ — №2

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