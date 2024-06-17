Тест по ПДД провалили 42% опрошенных — по каким траекториям разрешен проезд

В тесте по ПДД 42% ответили, что можно ехать по всем направлениям — а как на самом деле
Задача на тему начало движения и изменение его направления. По каким траекториям водителю белого автомобиля разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По траекториям 1 и 2.
- По траектории 3.
- По траектории 2.
- По траектории 1.
- По траекториям 1 и 3.
- По траекториям 2 и 3.
- По всем траекториям разрешено.
- По всем траекториям запрещено.
Разбор задачи
В первую очередь обратим внимание на знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
Сейчас водитель стоит на дороге с односторонним движением, значит разворот по траектории №1 запрещен, иначе машина окажется на встречной полосе.
Может ли водитель белого автомобиля поехать по траекториям №№2 и 4, то есть повернуть соответственно налево и направо?
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Как видно, водитель в обоих случаях не занял крайнее положение на полосе.
В итоге белому автомобилю остается только одна разрешенная траектория движения — прямо.
Правильный ответ — №2
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